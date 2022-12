Gdańsk w konkursie na najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy Europy. Znamy wyniki rywalizacji. Które miejsce zajął polski festyn? Emil Hoff

Gdański jarmark bożonarodzeniowy rywalizował z najlepszymi festynami na kontynencie w prestiżowym konkursie o tytuł najlepszej świątecznej imprezy w Europie. Polskie miasto zyskało dużą przychylność internautów i lawinę głosów - czy wystarczyły, by zapewnić mu wygraną? Które miejsce zajął gdański jarmark bożonarodzeniowy w konkursie European Best Destinations? Przedstawiamy wyniki. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Gdański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce zakwalifikował się do prestiżowego konkursu European Best Destinations na najlepszy świąteczny festyn 2022. Wreszcie poznaliśmy wyniki plebiscytu. Jak głosowali turyści, internauci i koneserzy świątecznej atmosfery z całej Europy? Które miejsce zajął Gdańsk ze swoim jarmarkiem? Zapraszamy do galerii ze szczegółowymi wynikami konkursu na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy Europy 2022. Polski jarmark naprawdę został doceniony. Czy zajął pierwsze miejsce?