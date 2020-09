Gdzie jest burza? Deszcz i grad w sobotę po południu i wieczorem na Opolszczyźnie. Ostrzeżenie IMGW

Jest festiwal, więc - jak w poprzednich latach - musi spaść deszcz. Slawomir Mielnik

Burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na sobotnie popołudnie i wieczór. Miejscami może spaść grad. Wydane zostało ostrzeżenie 1. stopnia.