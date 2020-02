Gdzie powstaną nowe place zabaw w Opolu? Ruszyło głosowanie [LISTA]

To największy aquapark w Europie. Otwarcie w czwartek [DUŻO ZDJĘĆ]

Suntago Wodny Świat - otwarcie w czwartek, 20 lutego. To będzie największy aquapark w Polsce i Europie! Suntago Wodny Świat to część kompleksu Park of Poland. Byliśmy w środku przed otwarciem. Zobaczcie jak wyglądają strefy Jamango, Relax, saunarium i spa. Jakie są ceny biletów, ...