Gdzie powstanie nowy cmentarz w Opolu? Trwają poszukiwania lokalizacji

W ubiegłym roku ukończono rozbudowę cmentarza na Półwsi. Za około 10 mln zł zaadaptowano nieużytki pomiędzy nekropolią a ulicą 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.

Ratusz: Cmentarz na Półwsi starczy na dłużej

Wedle pierwotnych założeń, nowa przestrzeń miała zapewnić miejsce na pochówki na największym cmentarzu na pięć lat. Ale według ostatnich szacunków miejsca na Półwsi ma jednak wystarczyć na dłużej.

- Od ośmiu, do nawet dziesięciu lat – twierdzi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

- Po pierwsze, w rejonie cmentarza są jeszcze tereny, o które można po poszerzyć. Po drugie, rośnie ilość pochówków urnowych, wymagających znacznie mniej miejsca. Obecnie jest to około połowy wszystkich pochówków. I odsetek ten nadal rośnie – zaznacza.

Nowy cmentarz w Opolu. Trzeba dużego terenu

Co nie znaczy, że miasto oraz zarządzający nimi Zakład Komunalny nie rozglądają się za terenem, na którym możliwe byłoby zlokalizowanie nowego cmentarza. Temat nie jest nowy, bowiem poszukiwania takiego terenu trwają do lat, ale zawsze tam, gdzie się do tego przymierzano, inicjatywa równała się protestom mieszkańców.