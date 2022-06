Gdzie wakacje są najprzyjemniejsze? Powstał nowy ranking najlepszych na świecie miejsc na wypoczynek. Na liście jest jedno polskie miasto

Nowy ranking „najszczęśliwszych” kierunków na wakacje i urlop

Jednak hotele i wygody to nie wszystko. Portal iVisa, na co dzień zajmujący się zbieraniem informacji o przepisach wizowych, przygotował wyjątkowy ranking najlepszych kierunków na lato 2022. Tym razem kryterium wyboru był… ogólny poziom szczęścia, jakie zapewni turystom wypoczynek w danym miejscu.

W sieci nie brakuje rankingów wakacyjnych, podających średnie ceny pokoi hotelowych lub liczbę turystów, odwiedzających co roku dany kurort.

Jak powstał ranking najlepszych miejsc na wakacje? Kryteria oceny

TOP 10 „najszczęśliwszych” kierunków na wakacje i urlop

Zajrzyjcie do galerii, by przekonać się, które miasta na świecie są najlepszymi miejscami do spędzenia szczęśliwych wakacji w słońcu, wśród przyjaznych ludzi, bez wydawania majątku.