Genialny przepis na bułki do burgerów od Joshuy Weissmana. Jak je zrobić? Znany kucharz stawia na kuchnię bezwzględną

Joshua Weissman jest autorem książki Kuchnia bezwzględna”, w której zachęca do przygotowywania dań od podstaw.

- Każdy z podstawowych składników, których używasz codziennie do przygotowania posiłków, ma swoją własną listę składników skomponowanych we właściwy sposób, tak by powstał właśnie ten produkt. Dlaczego więc niby nie moglibyśmy przejąć we własne ręce pełnej kontroli nad tym procesem? Odpowiedź jest prosta: możemy to zrobić - czytamy we wstępie książki Joshua Weissman „Kuchnia bezwzględna", która już osiem razy zajmowała pierwsze miejsce na liście bestsellerów w Nowym Jorku.