Giełda Terrarystyczna i Akwarystyczna w CWK Opole. Tak blisko egzotyki jeszcze nie byliście!

Giełda Terrarystyczna, Akwarystyczna i Botaniczna, która do niedzieli trwa w Opolu to propozycja dla miłośników egzotyki, roślin i dzikich zwierząt.

Wśród prezentowanych okazów są m.in.:

Przejdź do galerii i zobacz, co można spotkać na Giełdzie Terrarystycznej i Botanicznej w Opolu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Co najważniejsze na miejscu jest także wielu hodowców, którzy udzielają porad.

W CWK można też kupić akcesoria potrzebne do hodowli nietypowych pupili. Są terraria, pojemniki hodowlane, karma, rośliny, a nawet preparowane motyle czy chrząszcze.

Impreza to propozycja dla wszystkich zaciekawionych bogactwem natury, lubiących dreszczyk emocji - lub po prostu - wszystkich tych, którzy od sierści wolą łuski!

Prezentowane podczas giełdy zwierzęta ogromne zainteresowanie wzbudzały wśród dzieci. Kuba i Lena z Opola prosili mamę, by kupiła im straszyki.

Giełda potrwa dwa dni:

25 - 26 marca 2023

GDZIE?

Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu

Ul. Wrocławska 158, Opole

O KTÓREJ?

od 09:00 do 16:00

Bilety do kupienia w kasach w dniu wydarzenia lub ONLINE poprzez stronę:

https://ticketexpo.online

Normalny - 18 zł

Ulgowy - 12 zł (emeryci, renciści, młodzież do 18-tego roku życia)

Bezpłatnie - dzieci do 5 lat