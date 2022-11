Gigantyczny tort dla opolan z okazji 90-lecia Znaku Rodła. We wtorek NBP wypuści okolicznościową monetę

Urodzinowy tort dla opolan wpisuje się w organizowane przez cały rok obchody 100. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech.

- Teraz chcemy upamiętnić 90. rocznicę powstania Znaku Rodła - mówi organizator, Tadeusz Szczyrbak. W niedzielę wielki tort był degustowany w sali wrocławskiego ratusza. W poniedziałek Opole, a we wtorek w Oleśnie odbędzie się trzecia uroczystość, bo tam została pochowana Janina Kłopocka, autorka tego znaku.

- _Z radością obserwujemy, jak rośnie zainteresowanie patriotyzmem spod Znaku Rodła, które jest patriotyzmem szczególnym, łączącym, wspólnotowym, wręcz ekumenicznym. Każdy, w myśl pierwszej prawdy - "jesteśmy Polakami" - niech się czuje spadkobiercą naszej państwowośc_i - podkreśla prezes Rodziny Rodła.

Związek Polaków w Niemczech (ZPwN) to organizacja, która powstała w Berlinie 27 sierpnia 1922 r. Jej twórcami byli przedstawiciele społeczności autochtonów polskich pozostałych na prastarych zachodnich ziemiach piastowskich, które znalazły się w granicach państwa niemieckiego decyzją traktatu wersalskiego z 1919 r., po odrodzeniu państwa Polskiego po 123 latach zaborów. Organizacja zobowiązała się do uzyskania dla ludności polskiej w Niemczech pełnych praw mniejszości narodowych oraz obrony jej interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Państwo niemieckie zakazało polskim organizacjom posługiwania się wizerunkiem Orła Białego oraz biało-czerwonym sztandarem, ponieważ były to już oficjalne symbole odrodzonej Polski. W odpowiedzi Rada Naczelna ZPwN postanowiła stworzyć własny znak tożsamości narodowej, który miał podkreślać odrębność narodową Polaków. Tak powstał Znak Rodła.