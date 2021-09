Gmina Dąbrowa nominowana w europejskim konkursie odnowy wsi. Jako jedyna z Polski! [ZDJĘCIA]

Aby móc wystartować w konkursie, gmina Dąbrowa musiała przygotować stosowny wniosek. - Przygotowania do tego, aby w nim wystartować, trwały od kilku lat. Przez ten czas sukcesywnie modernizowaliśmy wsie na terenie naszej gminy oraz wspieraliśmy rozwój lokalnych społeczności - mówi Katarzyna Gołębiowska-Jarek.

W minionym roku Dąbrowa zwróciła się do zarządu województwa opolskiego, aby ten zgłosił gminę do europejskiego konkursu. Ten spełnił tę prośbę. I okazało się, że podopolska gmina jest jedyną z Polski, którą zakwalifikowano do konkursu.

- Pandemia koronawirusa sprawiła, że dopiero niedawno naszą gminę mogli odwiedzić przedstawiciele komisji konkursowej. To wybitni specjaliści, który od lat zajmują się kwestiami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich. Dlatego musieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony - zaznacza wójt gminy Dąbrowa.

Przedstawiciele komisji spędzili na terenie gminy około pięciu godzin. Przez ten czas mieli okazję przejechać się po niej rowerem, zobaczyć jej największe atrakcje, a także zetknąć się z mieszkańcami. Ci pokazywali swoje zamiłowania i talenty.