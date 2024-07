Gminy mają nóż na gardle. To prawo może zablokować nowe budowy po 1 stycznia 2026. Rząd nie chce tego zmienić

To prawdziwa rewolucja w dotychczasowych przepisach o planowaniu przestrzennym. We wrześniu ubiegłego roku weszła w życie gruntowna nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Nałożyła ona na władze gminy obowiązek, aby do końca grudnia 2025 roku opracować i przyjąć zupełne nowe plany ogólne dla całego swojego obszaru. Minął już prawie rok i jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dotychczas tylko 25 procent z 3 tysięcy polskich gmin zabrało się do opracowywania planów. Część samorządowców liczy, że rząd wydłuży ten termin.

- Ten termin jest nierealny, jeśli nowe plany ogólne mają mieć jakąkolwiek wartość - mówił w sejmie Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, apelując jednocześnie o dodatkowy czas na opracowanie skomplikowanych dokumentów.

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje tylko niewielkie zmiany przepisów o planowaniu przestrzennym, które usuną wątpliwości w interpretacji - zapowiedział na spotkaniu w Sejmie wiceminister Ignacy Niemczycki. Ministerstwo nie przewiduje istotnych nowelizacji. Zamiast dodatkowego czasu proponuje szkolenia dla urzędników samorządowych i urbanistów. Opracowanie planów ogólnych w co najmniej 80 procentach gmin, to warunek postawiony Polsce przez Komisję Europejską.