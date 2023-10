Góry Opawskie to nie tylko Kopa Biskupia. Oto najciekawsze miejsca w tym przygranicznym paśmie górskim

Góry Opawskie to pasmo leżące w Sudetach Wschodnich. Czesi nazywają je Zlatohorská vrchovina. Najwyższym szczytem jest znajdująca się w Czechach Góra Poprzeczna (975 m n.p.m.), najwyższym punktem po stronie polskiej jest szczyt Kopy Biskupiej (889 m n.p.m.).

Nie tylko Jarnołtówek i Pokrzywna

W Polsce Góry Opawskie kojarzone są głównie z okolicą Głuchołaz i Prudnika. Wynika to zapewne z faktu, że obszar ten jest objęto ochroną Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie". Poza parkiem jest wschodnia część pasma leżąca w gminach Głubczyce i Branice. To teren ze skromną infrastrukturą turystyczną, przez co raczej rzadko odwiedzany jest przez turystów. Co jest błędem. Odnajdą się tam w szczególności miłośnicy ciszy i spokoju. Wędrując głubczycką częścią Gór Opawskich natrafimy na pozostałości po dawnych osadach. Rozsiane w różnych miejscach przydrożne krzyże i napotykane od czasu do czasu zdziczałe sady (np. okolice Bursztetu) słusznie nasuwają na myśl skojarzenie z Beskidem Niskim lub Bieszczadami.