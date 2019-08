"Gra o Tron" symfonicznie. Magiczny koncert w opolskim amfiteatrze [ZDJĘCIA]

W sobotni wieczór w opolskim amfiteatrze odbyło się wydarzenie „Game of thrones – in concert”. Przygotowana z rozmachem międzynarodowa produkcja muzyczna, gromadząca na scenie ponad 100-osobowy zespół, pozwoliła przenieść się w świat kultowej opowieści. Na koncert złożyły 32 najbardziej znane motywy muzyczne z 7 sezonów „Gry o Tron” w wykonaniu The Cinema Festival Orchestra and Choir, solistów - Moniki Piechaczek i Jarosława „Jaro” Zawartko - pod batutą Stephena Ellery'ego. Niezwykle energetyczną muzykę wzbogaciły animacje komputerowe oraz widowiskowe efekty świetlne.

Miłosz Bogdanowicz