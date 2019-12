Groźny wypadek policyjnego radiowozu w Opolu. Zderzenie dwóch samochodów na skrzyżowaniu Ozimskiej z Plebiscytową

Dwie osoby ranne, porozbijane samochody i zniszczona sygnalizacja świetlna - to efekt wypadku, do jakiego doszło we wtorek przed południem w Opolu. Oznakowany radiowóz zderzył się z citroenem.

Informacja o wypadku dotarła do służb ratunkowych we wtorek o godzinie 10.20. Na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Plebiscytową w Opolu oznakowany policyjny radiowóz volkswagen caddy jadący na sygnale (pojazd uprzywilejowany) zderzył się z citroenem C3 kierowanym przez 91-latka. Volkswagen siłą odrzutu wpadł jeszcze w słupy sygnalizacji świetlnej i uszkodził ją. Kierowcy obu samochodów zostali odwiezieni do szpitala. - Musimy wyjaśnić, czy policjanci zachowali ostrożność wjeżdżając na skrzyżowanie jako pojazd uprzywilejowany - mówi mł. asp. Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W tej chwili na skrzyżowaniu Ozimskiej i Plebiscytowej nie działa sygnalizacja świetlna. - Obecnie trwa naprawa sygnalizatorów. Światła powinny działać jeszcze dzisiaj - mówi Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Czytaj także Ford uderzył w drzewo. Nie żyje pasażerka, dwie osoby ranne

