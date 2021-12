Grudzień w Opolu: Przegląd prasy z listopada 2021 w Opolu, najważniejsze informacje miesiąca

Na ten moment czekali od wielu miesięcy. Na szczęście tym razem pierwsze symptomy zimy pojawiły się jeszcze podczas... astronomicznej jesieni. Morsy z Dębowej (gm. Reńska Wieś) i z Opola wierzą jednak, że to dopiero początek prawdziwej, zimowej aury. Zwłaszcza, że lodowate kąpiele gwarantują wyrzut endorfin, który przekłada się na świetny humor i samopoczucie. Nie wierzycie? Koniecznie sprawdźcie na kolejnych slajdach naszej galerii.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 30 listopada rano na ul. Sosnkowskiego w okolicy skrzyżowania z ul. Wodociągową w Opolu.

Paweł Domagała - popularny aktor, muzyk i piosenkarz zaśpiewał - wraz z zespołem na rzecz powstającego w Opolu Domu Nadziei. Dzięki wypełnionej niemal do ostatniego miejsca auli Wyższego Seminarium Duchownego organizatorzy liczą na spory dochód, który wesprze ośrodek niosący pomoc bezdomnym i ubogim.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Opola. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do zderzenia pojazdów na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Kośnego w Opolu doszło w sobotę 27 listopada około godz. 12.30.

"Back to bastion" - to hasło imprezy, którą organizuje Muzyczna Wyspa w Bierdzanach. To dyskoteka, która przeniosła się z Zawadzkiego.

W sobotę 27 listopada około godz. 9 na obwodnicy Niemodlina doszło do dachowania osobowego busa. Dwie osoby zostały poszkodowane. Pomimo długiej reanimacji jedna z nich - 47-letnia pasażerka pojazdu - zmarła.

Do programu, dedykowanego utalentowanym tanecznie dzieciom, zgłosiło się ponad tysiąc osób. Milena Zdzuj w brawurowym stylu pokonała konkurencję i jest na najlepszej drodze do tego, aby wygrać. Można jej w tym pomóc.