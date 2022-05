Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle drugi raz z rzędu zwycięzcą Ligi Mistrzów! [ZDJĘCIA]

W decydującym starciu spotkały się te same drużyny co w poprzednim sezonie, ale jego scenariusz różnił się od tego, jaki obserwowaliśmy podczas finału w 2021 roku w Weronie. Zadbał o to przede wszystkim Kamil Semeniuk, przyjmujący Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Przy wyborze najlepszego zawodnika finałowego starcia w Lublanie nie było najmniejszych wątpliwości. Choć początkowo ten rodowity kędzierzynianin nie mógł złapać swojego optymalnego rytmu w polu serwisowym, to jednak to, co jak spisywał się w ataku przechodziło najśmielsze oczekiwania. Jak na bohatera spotkania przystało, to również on zadał decydujący cios, zdobywając dla Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 32. punkt w trzecim secie i tym razem pieczętując jej drugi z kolei triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

więcej informacji i zdjęć wkrótce

Itas Trentino - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (22:25, 20:25, 30:32)

Itas: Sbertoli, Kazijski, Lisinac, Lavia, Michieletto, Podrascanin, Zenger (libero) oraz D'Heer, Pinali.

ZAKSA: Janusz, Śliwka, Smith, Kaczmarek, Semeniuk, Rejno, Shoji (libero) oraz Kluth.