Grupa LPP, właściciel dużych marek odzieżowych, wypowiada najem w galeriach handlowych. Jak są czynne sklepy w woj. opolskim?

- Po drugie, ze wszystkich zapowiedzi, w tym lekarzy i polityków wynika, że ten proces będzie trwał długo, a co gorsza na jesieni spodziewana jest druga fala pandemii, co oznacza kompletną zmianę postrzegania celu i funkcji galerii handlowej. Po trzecie, prowadzimy z partnerami z galerii negocjacje, ale mamy przekonanie, że nie chcą zrozumieć i zaakceptować, że zmienił się świat, co oznacza potrzebę zmiany modelu funkcjonowania galerii - wyliczał i dodawał, że liczy, iż w ciągu miesiąca uda się wypracować kompromis, a większość sklepów grupy będzie otwarta.