Grupa studentów z Politechniki Wrocławskiej tworzy satelitę typu CAN. Wśród twórców jest 3 Opolan

Zespół studentów KoNaR Can z Politechniki Wrocławskiej zakwalifikował się do finałowego etapu prestiżowego konkursu CanSat Competition. Konkurs ten odbywa się na amerykańskiej uczelni Virginia Tech w Blacksburg w stanie Wirginia w USA.

Konkurs organizowany przez AAS, czyli American Astronomical Society, organizację zrzeszająca zawodowych astronomów. Współorganizatorami tego konkursu są m.in. NASA (czyli amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej), Lockheed Martin (amerykański koncern zbrojeniowy, produkujący samoloty F-16 i F-35), niemiecki Siemens oraz Kratos (producent rakiet).

- Uzyskaliśmy wynik 98,5 procent w pierwszym etapie - mówi Mateusz Morawiak z zespołu polskich studentów KoNaR Can. - Najważniejszą częścią pierwszego etapu było przygotowanie dokumentacji technicznej satelity oraz zaprezentowanie jej przed komisją konkursową, oczywiście po angielsku. Ta dokumentacja miała ponad 150 stron.

- Budujemy satelitę typu CAN. To słowo po angielsku oznacza „puszka" i ta satelita jest właściwie taką puszką. Waży zaledwie niecały kilogram, dlatego jest to poważne wyzwanie technologiczne, żeby zmieścić w tak małej satelicie wszystkie komponenty, które są niezbędne do przeprowadzenia misji. Nasza satelita ma zostać wystrzelona rakietą, a następnie ma przeprowadzić szereg pomiarów atmosfery - wyjaśnia Mateusz Morawiak. - W czasie rzeczywistym te pomiary z naszej satelity będą wysyłane do zbudowanej również przez nas stacji naziemnej.