Gruźlica puka do drzwi. Coraz większa liczba zachorowań. A myśleliśmy, że już jej nie ma ….

Trzy lata temu mieliśmy w szpitalu wydzielone 4 sale dla chorych na gruźlicę i to wystarczało – mówi Mariusz Grochowski, dyrektor szpitala MSWiA w Głuchołazach.– W tym roku mamy jednocześnie do 20 pacjentów. Całe piąte piętro jest zapełnione. Przygotowujemy się do przeznaczenia 32 łóżek dla chorych z gruźlicą. W środowisku lekarzy pulmonologów od jakiegoś czasu mówi się, że zagrożenie gruźlicą narasta.

Gruźlica jest zakaźną chorobą bakteryjną, powodowaną przez prątki gruźlicy. Zarażanie odbywa się drogą kropelkową. Z tą chorobą leży się na oddziale zakaźnym w jednoosobowej sali, żeby nie zarażać też innych. Pomieszczenie jest oddzielone specjalną śluzą, nikt postronny nie ma do niego dostępu, a personel wchodzi w specjalnych zabezpieczeniach. Na Opolszczyźnie tacy pacjenci leżą tylko w Głuchołazach i w Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup.