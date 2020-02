Grzybobranie... zimą! "Grażyna, jedziemy na grzyby" - wyprawa na grzyby w lutym na wesoło. Zobacz MEMY o grzybiarzach [19.02.20]

W styczniu i lutym w lasach... pojawiły się grzyby! Informacje o tych znaleziskach przekazują w sieci Internauci. A środek zimy, to świetna okazja, aby myślami powrócić do ciepłej jesieni i wyjątkowo owocnych grzybobrań! We wrześniu czy październiku wystarczyła krótka wizyta w lesie, aby wyjść z pełnymi koszami grzybów. Grzybobranie to dla jednych pasja i świetna forma spędzania wolnego czasu, a dla innych... spełnienie najgorszych koszmarów! Mimo różnych podejść, mamy coś, co powinno spodobać się obu stronom - porządna dawka humoru! Zobaczcie najlepsze MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Utożsamiacie się z nimi?

Grzybobranie zimą? To możliwe! W styczniu i lutym w lasach pojawiły się... grzyby! Być może trudno w to uwierzyć, ale styczeń dla niektórych zamiast wypadu na narty, może oznaczać... wypad do lasu na grzyby. Internauci informują w sieci o swoich zdobyczach. https://twitter.com/michalchojnice2/status/1216327586508345344 Grzyby w lesie... w styczniu! Grzybiarze wrzucają zdjęcia do sieci Pogoda podczas tegorocznej zimy jest co najmniej, mało zimowa. Do tego stopnia, że... w styczniu w lasach pojawiły się grzyby! Grzybiarze donoszą w sieci, że grzyby pojawiły się w lasach m.in. w woj. pomorskim, śląskim czy dolnośląskim. Co ważne - nie są to "nowe" grzyby. Wiele z nich przebywało w schłodzonej ściółce, a za sprawą wysokiej temperatury i braku mrozu - wyrosły, ku uciesze grzybiarzy. Grzybobranie w 2019 roku było wspaniałe! Lasy były pełne prawdziwków, koźlarzy i borowików i... grzybiarzy! Grzybiarze wciąż donoszą, że lasy są pełne grzybów! Myślałem ze w tym roku zakończyłem sezon wypadów do lasu. Piękna pogoda sprawiła że odwiedziłem las i miejsca na grzybki. Las nadal jest łaskawy i dał mi swoje owoce -1 prawy, 3 kanie i 1,5 l borówek czerwonych. - pisze jeden z Internautów Na początku sezonu część grzybiarzy zachodziła w głowę i obawiała się tego, że niewystarczająca ilość opadów deszczu sprawi, że grzybów w lasach będzie bardzo mało. Po trudnościach z końca sierpnia nie ma śladu, a lasy są pełne dorodnych okazów! Grzybiarze chwalą się w sieci swoimi zbiorami. Grzybobranie na wesoło! Zobacz MEMY o zbieraniu grzybów Borowiki ciągle w natarciu! Pomimo tłumów w lesie i popołudniowych godzin, grzybki trzeba było upychać po kieszeniach i...w kapucy bluzy - pisze jeden z Internautów, a drugi dodaje - Najwięcej podgrzybków, ale nie zabrakło rydzy, prawych, kozaków czerwonych, szarych, maślaków i innych mniej znaczących. A jak Internauci widzą grzybiarzy? Zobaczcie galerię memów! Zobacz galerię (23 zdjęcia) Grzybobranie 2019 - lasy są pełne grzybów! Jednak to nie dla wszystkich powód do radości Nie da się zaprzeczyć temu, że jesień 2019 przyniosła grzybiarzom radość - w lasach jest pełno grzybów, wystarczy krótki spacer, aby wrócić do domu z torbą pełną grzybów. Powodów do radości nie mają jednak osoby, które w poprzednich latach na zbieraniu grzybów zarabiały - ceny w skupach są bardzo niskie, co więcej, niektóre z nich nawet nie przyjmują już grzybów. Grzybiarzu, uważaj! "Latające kleszcze" skutecznie pokrzyżują Ci grzybobranie Grzybobranie 2019: Gdzie na grzyby? Gdzie wybrać się na grzyby? Z pewnością każdy zaprawiony w bojach grzybiarz ma już swoje sprawdzone lokacje, w których spędza wolne chwile na zbieraniu dorodnych okazów i niechętnie dzieli się tą wiedzą z innymi. Jednak mimo to, nic straconego! W niemal każdym województwie znajdziecie miejsca pełne prawdziwków,

podgrzybków,

koźlarzy. Zobacz MEMY o grzybiarzach! Grzybiarze na swojej liście mają m.in. Bory Tucholskie, Puszczę Notecką, tereny nadmorskie – okolice Szczecina, Koszalina, Zatoki Gdańskiej, tereny Warmii i Mazur – okolice Olsztyna, a także okolice Włocławka, Płocka, Radomia, Inowłodza, Spały, Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Częstochowy, a na południu – najdalsze krańce Podkarpacia. Poniżej zamieszczamy mapę, która pomoże Wam w wybraniu miejsca, do którego ruszycie na grzybobranie! Lasy są pełne grzybów, więc wszystkim humory dopisują! Zobacz memy z grzybiarzami! ExxonMobil rezygnuje z poszukiwań gazu łupkowego na Lubelszczyźnie Sprawdź w naszym sklepie Katar już niestraszny! Sprawdź nasze sposoby na zapchany nos. >> Spod Ekranu. 365 recenzja wideo Wideo