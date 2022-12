GUS o gospodarce na Opolszczyźnie: Nie jest źle. Inflacja w górę, zarobki też

Najnowszy biuletyn statystyczny województwa opolskiego podsumował sytuację lokalnych firm w III kwartale 2022 roku. Po gorszych miesiącach letnich, we wrześniu dane ekonomiczne lekko się polepszyły.

Wzrosła między innymi produkcja sprzedana przemysłu, o prawie 10 procent w stosunku do września 2021. Najwyższy wzrost produkcji GUS zarejestrował w górnictwie, dobrze było też w przetwórstwie przemysłowym, energetyce, produkcji budowlano montażowej.

W całym województwie opolskim do użytku oddano 407 mieszkań, mniej niż przed rokiem, ale dużo więcej niż w sierpniu (140).

Jeszcze bardziej (o 44 procent rok do roku) wzrosła we wrześniu wartość sprzedaży detalicznej. W powiatach przygranicznych może na nią wpływać szturm Czechów, którzy masowo przyjeżdżają do nas na tańsze zakupy, ale skali tego zjawiska nikt statystycznie nie bada.

W regionie utrzymuje się wysoki poziom zatrudnienia, choć niektóre firmy przewidując kryzys przeprowadziły niewielkie redukcje zatrudnienia. W urzędach pracy we wrześniu zarejestrowanych było 20,3 tysiąca mieszkańców Opolszczyzny, podczas gdy w grudniu 2021 w rejestrach było 21,5 tysiąca ludzi.