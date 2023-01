Gwizdki i białe rękawiczki. Szalone vixiarskie zakończenie roku w Magnum Clubie. Sylwestrowa noc pochłonęła wszystkich

- Witamy Was w nowym 2023 roku. Mamy dla Was prezent! W tym tygodniu pracujemy tylko do czwartku. Piątek jest wolny! Może być? - pytają organizatorzy imprezy w Magnum Clubie. - W czwartek (5 stycznia) będzie Trzech Króli na Wachowie! Początek o godz. 21:00.