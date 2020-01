Hala sportowa Stegu Arena powalczy o prestiżowy tytuł. Rywalami obiekty z Gliwic i Szczecina

– DEMES to najważniejsza nagroda biznesu sportowego w Polsce, dlatego też nominacja naszego obiektu to wspaniała informacja i bardzo miła niespodzianka – mówi kierownik obiektu Tomasz Wróbel.

Kapituła Nagród Biznesu Sportowego przyznała nominacje w 12 różnych kategoriach. Wśród nich w kategorii obiektu sportowego. O obecności naszego opolskiego obiektu w finałowej trójce zdecydowała ilość imprez, jakie się w nim odbyły z naciskiem na te międzynarodowe oraz skuteczne przeprowadzenie procesu sprzedaży praw do jego nazwy.

O tym, czy Stegu Arena okaże się najlepsza w Polsce dowiemy się 18 marca. Wtedy w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbędzie się XVI Gala Sportu i Biznesu, podczas której przyznane zostaną wyróżnienia w branży biznesu sportowego w 12 kategoriach. Oprócz obiektów sportowych będą to m.in. sportowy wizerunek, organizacja sportowa czy najlepsza sportowa kampania marketingowa.

Przypomnijmy - opolska hala została oddana do użytku w 1968 roku. Ze względu na oryginalną architekturę - i nawiązującą do niej nazwę: Okrąglak - od razu stała się charakterystycznym elementem miasta. W 2017 roku zakończyła się gruntowna modernizacja, podczas której zdecydowano się zachować kształt kopuły. Obecnie obiekt mieści na widowni 3500 osób. Od września 2018 roku nosi nazwę Stegu Arena.