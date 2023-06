Halina Mlynkova i Tulia w Opolu. "Uwielbiam dziewczyny za szczerość, za otwartość, za brak manipulacji"

Tulia i Halina Mlynkova opowiadały w Opolu o utworze "Przerwany", który usłyszymy podczas koncertu Premiery 60. KFPP

"To pełna energii deklaracja o autentyczności, sile i kobiecej odwadze. Utwór łączy muzykę elektroniczną z porywającym brzmieniem instrumentów tradycyjnych, a przede wszystkim spaja w swej szlachetności aksamitny głos Haliny Mlynkovej i ludowe zaśpiewy zespołu Tulia" – tak autorzy promują utwór „Przerwany”, który miał swoją premierę 17 maja, a od tamtej pory obejrzało go ponad 200 tysięcy osób.

Halina Mlynkova mówiła o współpracy z zespołem Tulia używając słów: moc, siła kobiet i szczerość.

- Uwielbiam dziewczyny za szczerość, za otwartość, za brak manipulacji. Są bardzo bezpośrednie w swoich emocjach, a to jest w muzyce niezwykle ważne. Zespół Tulia to szczerość, moc, siła kobiet, a ja uwielbiam takie kobiety, które potrafią iść do przodu i mimo przeciwności pną się do góry. Taki też jest ten nasz utwór, bardzo mocnym z tekstem o kobietach, które wiedzą czego chcą, które potrafią dążyć do celu, które postawić granicę i powiedzieć „stop” i do tego są wspaniałe jako kobiety – mówiła podczas spotkania w kawiarni Radiowa w Opolu.