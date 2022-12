Happening Anonymous w Opolu na ulicy Krakowskiej. Przekonywali przechodniów do przejścia na weganizm

Aktywiści starali się przekonać mijających ich przechodniów do zaprzestania kupowania mięsa hodowlanego i przejścia na wegetarianizm lub weganizm.

Naprzeciwko Filharmonii Opolskiej stali aktywiści z organizacji Anonymous for the Voiceless , walczący o prawa zwierząt.

Anonymous for the Voiceless (AV) to oddolna organizacja walcząca o prawa zwierząt, specjalizująca się w aktywizmie ulicznym. Utworzona w kwietniu 2016 r. w Melbourne w Australii. Jej aktywistów można spotkać w miastach całego świata.

Organizacja ta sprzeciwia się wszelkiemu wykorzystaniu zwierząt przez człowieka, począwszy od celów żywieniowych po wykorzystywanie ich do pracy.