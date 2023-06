Happening na pl. Wolności w Opolu w 25. rocznicę obrony województwa. "To była pokojowa rebelia, która odniosła sukces"

- Opolskie ma świadomych obywateli, którzy wiedzą, że ponoszą odpowiedzialność za swój region. Marszałek, wojewoda i prezydent Opola powinni sobie zdawać sprawę z tego, że z takim społeczeństwem obywatelskim, z taką świadomością można dużo zrobić – mówi prof. Dorota Simonides. - Wtedy wydawało się, że to tylko elity chcą Opolszczyzny, że to inteligencja walczy, a my, kobiety głównie, na czele ze zmarłą Danutą Berlińską, wdałyśmy się w coś, co było niezwykłe. Jeździłyśmy od gminy do gminy i wszystkich tak żeśmy zdeterminowały, że w Łańcuchu Nadziei oplatającym granice całego regionu były wszystkie gminy. Myślę, że to pokazało Warszawie, że to nie tylko elity. Nie było żadnego podziału – od prawicy, przez centrum, po lewicę, przez kościół, od arcybiskupa Nossola po wikarych, wszyscy bronili opolskiego.