Harry i Meghan oficjalnie poza brytyjską rodziną krolewską

Koronawirus groźny nie tylko dla seniorów

Mimo że to seniorzy są w tzw. grupie podwyższonego ryzyka, to koronawirus stanowi zagrożenie dla nas wszystkich - również dla osób młodych i zdrowych. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że niemal 1/4 zachorowań koronawirusem w Polsce to osoby mające mniej niż 30 lat. Służ...