Historia Opola wciąż nas interesuje. Pokaz filmu „Gruss aus Oppeln” w opolskiej bibliotece

Ukazuje bardzo ważny, a niestety mało znany i do tej pory słabo udokumentowany okres w niemieckiej historii Opola przypadający na lata 1871- 1933.

Jego twórczynią jest Alicja Schatton-Lubos, a pomysłodawcami filmu „Gruss aus Oppeln” (Pozdrowienie z Opola) są Gerhard Schiller, Joanna Filipczyk z Muzeum Śląska Opolskiego oraz Beata Kubica z koła mniejszości niemieckiej DFK Centrum.

Pani Beata uczestniczyła we wtorkowym pokazie.

- Od 2017 roku odbyło się już kilkadziesiąt pokazów tego filmu – przyznaje. - A wciąż znajduję on swoją publiczność. Myślę, że to wynika z koncepcji tego filmu. Jesteśmy zasadniczo ciekawi, co się działo w naszym mieście kiedyś. Ale nie bardzo chcemy, żeby nam to mówili historycy wyłącznie na postawie książek albo lektor. W filmie słyszymy prawdziwe historie ludzi, prawdziwe wspomnienia dawnych opolan. Solidaryzujemy się z nimi. Bo mieszkamy w tym samym mieście, pod tym samym niebem. I jeszcze oglądamy „ożywione” przepiękne dawne pocztówki z bardzo bogatej kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego. Miejmy nadzieję, że wkrótce zostaną one wydane.