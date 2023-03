Historia Sławic najbardziej przekonała recenzentów. Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków wręczona

W tegorocznej edycji Nagrody Jana i Wojciecha Wawrzynków wpłynęło pięć prac. Zwyciężyły „Dzieje kościoła i parafii pw. Jana Nepomucena w Sławicach (1929 – 1985 – 2018)”.

- Czytałam wiele prac dotyczących parafii, natomiast ta była pierwszą, w której dostaliśmy tak szczegółowy opis działalności ludzi na przestrzeni prawie 100 lat. Dla późniejszych pokoleń będzie to kapitalne źródło informacji – jak funkcjonowały Sławice, jakie tam mieszkały rodziny – podkreśla prof. Anna Pobóg – Lenartowicz, recenzentka i członek Kapituły.

Autorem zwycięskiej pracy jest ks. Michał Sośnik, pochodzący właśnie ze Sławic.

- Często słyszałem to zdanie „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Może to jest oczywiste – stoi kościół, jest parafia, ale ona nie doczekała się naukowej publikacji. Wziąłem to w swoje ręce – opowiada.