Holi Święto Kolorów zawitało do Opola. Hinduska zabawa muzyczna na osiedlu Armii Krajowej. Tak się bawili opolanie

Holi Święto Kolorów to darmowa, plenerowa impreza muzyczna. Uczestnicy muszą jednak nabyć we własnym zakresie kolorowe proszki. Koszt jednego woreczka to 15 złotych. Podczas zabawy co 30 minut DJ daje znak do wyrzucenia w górę barwnych pyłów. Czas trwania imprezy zaplanowano od godziny 15.00 do 19.00.

W ostatnich latach podobne wydarzenie cieszą się sporą popularnością.

- Impreza przywędrowała do nas z Indii, gdzie jest uznawana za święto radości. W Polsce i Europie bardzo pozytywnie przyjęła się szczególnie wśród młodych ludzi, którym ogromną frajdę sprawia obsypywanie się nawzajem proszkami o wszystkich kolorach tęczy - informowali organizatorzy.

Jak zapewniają inicjatorzy zabawy, w skład proszków wchodzą barwniki spożywcze, talk i mąka. Dlatego są nieszkodliwe dla człowieka oraz zmywalne z ciała, włosów i ubrań.

- Z roku na rok jestem coraz bardziej zaskoczony przebiegiem wydarzenia. Wszyscy, bez względu na wiek przychodzą i dają się ponieść kolorowemu szaleństwu, nawet osoby, które bez przypadek natknęły się na naszą imprezę. Jest to idealna okazja aby oderwać się od szarej codzienności i pokolorować swoje życie choć na moment. A to wszystko w Polsce! – mówi jeden z organizatorów polskiej edycji.

W tym roku imprezy "holi" mają odbyć się w około 300 miastach w Polsce.