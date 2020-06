Horror zwierząt w Żytniowie. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami odebrało 16 psów. Dwa znaleziono martwe [WIDEO]

W interwencji nie chodziło o znęcanie się nad zwierzętami, ale inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i tak musieli zabrać zaniedbane czworonogi.

- Dramat psów i ludzi często idą̨ w parze. Ich leciwa, samotna i schorowana właścicielka nie miała siły ani środków, by się̨ nimi zajmować́. Nie potrafiła zadbać́ sama o siebie - mówi Aleksandra Czechowska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Zarówno psy, jak i ich właścicielka, niepełnosprawna mieszkanka Żytniowa (gmina Rudniki) żyły w brudzie i smrodzie.

- Psy żyły we własnych odchodach. Wszystkie były głodne i spragnione. Walczyły o każdy kęs jedzenia. Gryzły się̨ miedzy sobą̨. W szambie na posesji były zwłoki co najmniej dwóch psów. Nie zostały one zamordowane. Po prostu wpadły do szamba i utonęły - dodaje Aleksandra Czechowska.