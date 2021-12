Hospicjum Betania na Gwiazdkę dostało samochód od zarządu województwa

Hospicjum Betania ma w tej chwili pod skrzydłami siedemnastu pacjentów stacjonarnych oraz ponad czterdziestu, których personel otacza opieką w ich domach. Do tej pory placówka dysponowała czterema autami.

- Działamy na terenie całego powiatu opolskiego, więc dodatkowy samochód był nam bardzo potrzebny – mówi Jarosław Wach, dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Betania. – W naszym hospicjum dominują pacjenci onkologiczni, ale chorób kwalifikujących do skorzystania z takiej formy wsparcia jest więcej. Generalnie są to poważne schorzenia, w przypadku których pacjent nie jest w stanie sam sobie poradzić.

W hospicjum domowym chory musi mieć zapewnione co najmniej dwie wizyty pielęgniarskie w tygodniu i dwie wizyty lekarskie w miesiącu. – To jest minimalny wymóg, narzucony przez NFZ, ale częstotliwość wizyt oczywiście uzależniona jest od stanu zdrowia. Bywa, że dostajemy telefon w środku nocy i pielęgniarka czy lekarz od razu wyjeżdżają do pacjenta, stąd tak ważna jest dla nas mobilność – mówi dyrektor Wach.