Hulajnogi elektryczne w Opolu. Urządzenia są niszczone. Czy operator się wycofa?

Na samym początku było to ścisłe centrum Opola, m.in. rynek, plac Wolności, rejon galerii Solaris, plac Daszyńskiego, okolice dworców autobusowego i kolejowego. Obecnie obszar ten jest znacznie większy, choć może to jeszcze ulec zmianom. Wszystko z racji prowadzonych testów.

W Opolu można wypożyczyć hulajnogi elektryczne. "To testy"

Aby wypożyczyć hulajnogę, należy wykonać jej zdjęcie zarówno w momencie, gdy zaczynamy z niej korzystać, jak i gdy kończymy wypożyczenie. Okazuje się, że użytkownicy nie zawsze stosują się do tego zalecenia.

Od momentu pojawienia się hulajnóg zmienił się też cennik korzystania z urządzeń. Na początku koszt wypożyczenia wynosił 3 zł, a każda minuta użytkowania 55 groszy. Obecnie jest to odpowiednio 2,50 zł oraz 49 groszy. Operator regularnie aktualizuje też aplikację służącą do wypożyczeń.

- To istotne o tyle, że niestety dochodzi do uszkadzania naszych hulajnóg – przyznaje Przemysław Orzeł z zespołu Conaga.

- Od poniedziałkowego poranka mamy już dwa urządzenia z uszkodzonymi hamulcami. W poprzednich dniach dochodziło do podobnych problemów. Nie możemy sobie pozwolić na to, by nasze hulajnogi były niszczone – stwierdza.

- Każde uszkodzenie będziemy egzekwować prawnie. Nasz system pozwoli nam wyłonić osobę, która uszkodziła urządzenie podczas wynajmu. Dlatego wykonywanie fotografii na początku i na końcu korzystania z hulajnogi jest tak ważne. Chodzi o to, by dany użytkownik nie ryzykował roszczeń z tytułu uszkodzenia mienia – argumentuje Przemysław Orzeł.

Conaga nie wyklucza, że jeśli do podobnych incydentów nadal będzie dochodziło, to firma może postanowić, że nie uruchomi na stałe swojego systemu w Opolu.