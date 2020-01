Igor Brejdygant o serialu "Szadź": "Nie byłem zadowolony z wyboru Opola na tło serialu, ale..."

- Przyznam, że początkowo nie byłem zadowolony z faktu, że to Opole będzie tłem historii. To wymagało między innymi nieco przebudowania historii. Główna bohaterka wcześniej jeździła trochę po Polsce, a w tym mieście wszystko jest na miejscu - Komenda wojewódzka policji, komenda miejska, uniwersytet. Koniec końców Opole okazało się jednak świetnym miastem, bo jest przede wszystkim ładne - usłyszeli słuchacze, którzy szczelnie wypełnili salę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- Jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Od razu wiedziałem, że Maciek - wbrew opinii tych, którzy kojarzą go raczej ze śmieszkiem - sprawdzi się w tej roli. Co równie istotne, on bardzo się cieszył, że wystąpi, a napalony aktor więcej z siebie da. Co do roli Oli - również bardzo fajnie. Gra tu nieco inaczej niż w serialu "Wataha", jest delikatniejsza, bardziej empatyczna, więc będzie co oglądać - słyszymy.