II Opolski Festiwal Pszczelarski. Można kupić miód, sprzęt pszczelarski i zdobyć wiedzę o pszczołach

- Mieszkając na wsi, mając domek, chcieliśmy z mężem coś jeszcze robić – mówi pani Agnieszka. - To jest dodatkowe źródło dochodu, ale z drugiej strony to jest taka wiedza, gdzie my, mając pszczoły, możemy być samowystarczalni. Nie musimy tego miodu kupować, potrafimy go sami pozyskać dobrej jakości i możemy ten dobry produkt sprzedać dalej. Mamy obecnie cztery ule, do końca sezonu chcemy mieć ich dziesięć. Teraz jest dobry czas, pszczoły się roją to jest dobry moment na robienie odkładów.