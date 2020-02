Ile zarabiają Polacy? Różnice w pensjach szokują. Zdziwisz się, gdzie najlepiej płacą. Minimalne wynagrodzenie nie takie złe? [LISTA PŁAC]

Spotkania integracyjne, owocowe czwartki, praca zdalna na życzenie? To wciąż rzeczywistość zawodowa, o której wielu pracowników w Polsce może pomarzyć. Coraz bardziej standardowe stają się natomiast:

premie świąteczne

prywatna opieka medyczna

ubezpieczenie grupowe.

Wciąż jednak podstawą jest pensja – jeśli wynagrodzenie jest marne, nie wynagrodzą tego żadne dodatki pozapłacowe.

Płaca minimalna 2020: rekordowy wzrost, wciąż małe pieniądze

Płaca minimalna w 2020 roku wzrosła z 2250 do 2600 zł brutto. Wzrost pensji minimalnej o 350 zł to rekord – w ostatnich latach rosła ona na przemian o 100 lub 150 zł. Mimo tak dużej podwyżki w tym roku, wynagrodzenie minimalne wciąż oznacza życie z ołówkiem w ręku i konieczność oszczędności na co dzień, by wytrwać do kolejnej wypłaty.