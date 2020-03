Ile zebrała WOŚP 2020? Jest rekord! [wyniki 28. Finału, patronat NaM]

Kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł do historii. 8 marca w siedzibie Fundacji WOŚP przy ulicy Dominikańskiej w Warszawie Jurek Owsiak ogłosił wynik zbiórki – wynik znacząco wyższy od kwoty zadeklarowanej wieczorem 12 stycznia i, ponownie, rekordowy. Podczas poprzedniego, 27. finału, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 175 mln 938 tys. 717 zł i 56 gr. A jak bylo w tym roku?

186 133 610,66 zł

zobacz: 28. Finał WOŚP Światełko do nieba [zdjęcia NaM]

- Fundacja WOŚP podczas 28. Finału zebrała 186 133 610, 66 zł, co do których ma bardzo jasne i sprecyzowane plany na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Celujemy w najwyższą jakość i pragniemy kupić sprzęt, który podniesie poziom sal operacyjnych i zabiegowych. Przeznaczymy na to część pieniędzy, bo realizujemy także non stop całoroczne programy medyczne - mówi Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP.