Imieniny Marii 2.06. Jakie życzenia złożyć Marii? Życzenia imieninowe dla Marii

Jaki jest Maria?

Imię Maria jest pochodzenia hebrajskiego i wywodzi się od słowa mariam, czyli napawać radością. Drugą możliwością jest pochodzenie egipskie od słowa merui-jam, czyli ukochana przez Boga. Imieniny Marii wypadają 1, 23 stycznia, 2, 11 lutego, 25 marca, 9, 14, 26, 28 kwietnia, 3, 24, 29, 31 maja, 2, 27 czerwca, 2, 16, 22, 29 lipca, 2, 5, 15, 22, 26 sierpnia, 8, 12, 15, 24 września, 7, 11 października, 16, 21 listopada, 8, 10 grudnia.

Maria jest osobą impulsywną, która łatwo się denerwuje. Cechuje ją pracowitość i zdecydowanie w działaniu. Ponadto jest introwertyczką, której ciężko jest otworzyć się na innych. Jest skryta i nie lubi dzielić się swoimi przemyśleniami i rozterkami. Lubi pomagać innym w potrzebie i zawsze służy radą. Jest odporna na porażki i umie przyjąć krytykę. Maria jest obowiązkowa i skrupulatna. Lubi nowe wyzwania w pracy, które dają jej poczucie nowości. Cechuje ją ambitność, dlatego zawsze przeprowadza zadanie do końca i ponad miarę. Lubi brać na siebie dużo obowiązków, aby czuć się potrzebną.

Imieniny Marii - skąd się wzięło to imię?

>Mario z Opola! Składamy Ci życzenia imieninowe.

Prześlij Marii miłe życzenia imieninowe

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

