In vitro ciągle budzi emocje. PiS przeciwny projektowi z Prudnika. Po 5 tysięcy złotych na parę starającą się o dziecko

Uchwała ma na celu zapewnienie równego dostępu wszystkich do tej procedury.

W uzasadnieniu projektu napisano, że powiat prudnicki ma obecnie ujemny przyrost naturalny , więcej osób umiera niż się rodzi na jego terenie. Części par, bezskutecznie starających się o potomstwo, nie stać na samodzielne sfinansowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.

Pary korzystające z takiego zabiegu mogą uzyskać maksymalnie do 5 tysięcy złotych dofinansowania do każdej próby , na maksymalnie trzy próby.

Zgodnie z przyjętym programem, starostwo w Prudniku przez trzy kolejne lata będzie przeznaczać co najmniej po 50 tysięcy złotych na wsparcie metody in vitro dla par mieszkających na terenie powiatu prudnickiego.

Uchwałę o powiatowym programie leczenia niepłodności metodą in vitro w Prudniku przegłosowali radni Platformy Obywatelskiej oraz Mniejszości Niemieckiej, którzy w koalicji rządzą powiatem prudnickim. Jej inicjatorem jest radny Dragomir Rudy.

PiS: Lepsza jest naprotechnologia

- Są ośrodki, gdzie ludzkie zarodki są niszczone, albo wykorzystywane do badań genetycznych czy badań nad nowymi lekami – mówi radny Meleszko. – Nie chcemy do tego dołożyć swojej cegiełki.

- Według mnie metoda in vitro nie jest leczeniem, ale sztucznym zapłodnieniem – dodawał radny PiS Dariusz Kolbek. Radny PiS-u uzasadniał przy tym, że nie powinno się manipulować naturalnym procesem zapłodnienia, bo może to doprowadzić do złych skutków. Alternatywą dla par bezpłodnych powinna być w jego opinii adopcja.