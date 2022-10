Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Opolskim. To może być najtrudniejszy rok w jego dziejach

- To są warunki nie do zaakceptowania. Kiedy pisałem inauguracyjne przemówienie inflacja w Polsce wynosiła 16 procent. Teraz musiałem zrobić korektę, bo już przekroczyła 17 procent. W stosunku do planów finansowych na 2023 rok brakuje mi 16 mln zł. Mam od tego totalny ból głowy - przyznaje rektor UO, prof. Marek Masnyk. - Musimy oszczędzać. Prawdopodobnie w grudniu, a najpóźniej po przerwie świątecznej, 9 stycznia, przejdziemy na czterodniowy tydzień zajęć. W piątki zrobimy zajęcia w trybie online, głównie wykłady. To jest największe wyzwanie, jakiemu musimy podołać.