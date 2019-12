Internet śmieje się z tłumaczenia w opolskich biletomatach. "Obcokrajowcy mogą mieć problem"

"Remember, cancel ticket!" - taki napis wyświetla się na automacie do zakupu biletów w autobusie. Co, tłumacząc dosłownie, w języku angielskim oznacza "Pamiętaj, anuluj bilet!"

U dołu ekranu wyświetla się jeszcze napis "A ticket purchased in a ticket vending machine is not a canceled ticket".

Zamysł był oczywiście taki, by uświadomić pasażera, iż bilet zakupiony w automacie nie jest biletem skasowanym i że trzeba go jeszcze włożyć do otworu w kasowniku. Tymczasem sens zdania jest następujący: "Bilet kupiony w biletomacie nie jest biletem anulowanym".

Internauci udostępnili zdjęcie z jednego z biletomatów na serwisie wykop.pl. I nie zostawiają na nim suchej nitki.

"Do Opola zawitała technologia XXI w. - biletomaty. Nad tłumaczeniem trzeba jednak jeszcze popracować" - stwierdza użytkownik "takietomile", który udostępnił zdjęcie na portalu.