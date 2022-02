Interwencja policji i straży miejskiej w Talentowni w Opolu. "Najemca wcześniej był agresywny, wymieniliśmy zamki"

- Ratusz włamał się się do Talentowni. Tam zostały nasze pomoce naukowe i dokumenty, więc nie możemy działać - ocenia Piotr Koziol, prezes fundacji i zapowiada skierowanie sprawy do sądu. - Mam nadzieję, że fundacja odzyska lokal przy ul. Barlickiego. To może jednak potrwać, dlatego doraźnie szukamy alternatywnego miejsca.

archiwum prywatne