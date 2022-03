Inwestycje i sprzęt dla opolskich szpitali. Ministerstwo zdrowia przyznało dodatkowe pieniądze na leczenie pacjentów w regionie

Jak zaznaczył dyrektor nyskiego ZOZ dr Norbert Krajczy, chociaż wsparcie trafia do szpitala w Nysie, to trafia też do mieszkańców województwa opolskiego, ponieważ w regionie funkcjonują obecnie jedynie dwa oddziały zakaźne – jeden w Nysie, drugi w Opolu. Podkreślił, że oddziały zakaźne są i będą nadal bardzo potrzebne.

- Chciałem zapewnić, że chociaż epidemia oficjalnie ma się już skończyć to my pacjentów covidowych wciąż przyjmujemy i niestety przyjmować będziemy – powiedział dr Krajczy.