Inwestycje w Opolu w 2022 roku. Zobacz, co powstanie w mieście i ile to wszystko będzie kosztowało

Przypomnijmy, wpływy z podatku PIT i CIT w 2021 roku szacowane były na 250 mln zł i to był wzrost o 10 proc. rok do roku. Ale w 2022 roku nastąpi spadek do 220 mln. Do miejskiego budżetu trafi więc o 30 mln zł mniej, co cofa miasto do sytuacji z 2019 roku.