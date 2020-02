Jadą na koniu i rzucają „kozą”. Buzkashi, czyli egzotyczny sport na Opolszczyźnie

- Buzkashi to takie stepowe polo. Jest ono szczególnie popularne w Kazachstanie, Afganistanie czy na Węgrzech – mówi Sebastian Kleinert, dowódca grupy, która od niedawna działa na Opolszczyźnie. – W grze biorą udział dwa zespoły, a każdy z nich ma w danym momencie na boisku od 4 do 6 osób. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza zdobędzie korpus kozy i umieści go w znajdującym się na końcu boiska koszu. Oczywiście przeciwnicy robią wszystko, aby do tego nie dopuścić, wydzierając rywalom kozę. W wariancie tradycyjnym zawodnicy używają do gry specjalnie spreparowanego korpusu kozy. W wersji europejskiej kozę zastępuje worek, który ma odpowiednią wagę.

– W wersji afgańskiej taki worek może ważyć nawet 50 kilogramów. My gramy workiem o wadze 35 kilogramów – mówi dowódca opolskiej grupy. – Kilkanaście lat temu poznałem ekipę z Węgier. To fantastyczni ludzie, którzy – tak jak ja – pasjonują się wczesnym średniowieczem, a od 3 lat tworzą oficjalną reprezentacją swojego kraju w buzkashi. Marzy mi się, aby i Polska miała taką reprezentację.