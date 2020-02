Jak brexit wpłynie na Polskę i Polaków? Szykują się duże zmiany prawne

Kiedy dojdzie do brexitu? Co to brexit?

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Jeśli nic się do tego momentu nie zmieni, dojdzie do tzw. twardego brexitu – wyjścia bez jakichkolwiek ustaleń dotyczących sfery społecznej lub gospodarczej. Jakich zmian i utrudnień należy się spodziewać? Będą to z pewnością zmiany w: