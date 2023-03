Jak Europa odchodzi od silników benzynowych i diesli. Pożegnanie z autem spalinowym może być szybsze!

Czy jednak popularne teraz auta możemy pożegnać szybciej? Mogą do tego doprowadzić producenci samochodów.

Na zapowiedziach się nie kończy. Samochodowe giganty faktycznie prowadzą intensywne badania i rozwijają tę gałąź swojej produkcji, wydając na to gigantyczne pieniądze. Jak wskazują eksperci – siłą rzeczy na badania silników spalinowych brakuje pieniędzy, a więc modele produkowane obecnie mogą być … ostatnimi .

Elektryczne ciężarówki

Według projekt do 2040 roku 90 procent sprzedawanych w Europie samochodów ciężarowych ma być bezemisyjna . To może oznaczać problemy dla polskich, zazwyczaj niewielkich firm transportowych, które będą musiały zmienić swój tabor. Nowy ciągnik siodłowy z silnikiem elektrycznym jest dwa razy droższy od spalinowego.

Wszystkie firmy produkujące ciężarówki zapowiadają, że w 2024 roku będą oferować elektryczne ciągniki siodłowe, które bez ładowania przejadą do 500 kilometrów.

Producenci dostosowują się do wymagań prawa pracy, obowiązujących kierowców ciężarówek. Do jazdy elektrycznym TIR-em ma wystarczyć doładowanie w czasie obowiązkowych przerw w pracy kierowcy – 45 minut co 4,5 godziny jazdy i 11 godzin odpoczynku pod dwóch takich etapach.