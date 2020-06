Jak Opole prezentuje się w serialu "Szadź". Zobacz kadry, na których widać miasto w produkcji TVN

Serial "Szadź" to historia policjantki ścigającej błyskotliwego seryjnego mordercę. Akcja rozgrywa się w Opolu i są szanse na to, aby podobnie było w przypadku zapowiedzianego już 2. sezonu. Jakie części miasta mogliśmy zobaczyć do tej pory?

Serial "Szadź" zadebiutował na platformie streamingowej Player.pl 30 kwietnia. Kilka dni temu telewizja TVN poinformowała, że produkcja jest hitem i już powstaje scenariusz do 2. sezonu. Czytaj także TVN: Serial "Szadź" rozbił system. Będzie drugi sezon - Z informacji przekazanych nam przez TVN, serial "Szadź" to obecnie najpopularniejsza produkcja na platformie Player.pl oraz drugi po "Chyłce" najchętniej oglądany serial w ogóle. Stąd też decyzja o tym, by zacząć tworzyć drugi sezon jeszcze przed jesienną premierą na antenie telewizji TVN - mówi Łukasz Śmierciak, naczelnik wydziału promocji w opolskim ratuszu. Serial "Szadź". Jak wygląda w nim Opole? Ujęcia do pierwszej, siedmioodcinkowej serii, realizowano na terenie Opola na początku listopada minionego roku. Ujęcia z udziałem aktorów - m.in. grających główne role Aleksandry Popławskiej i Maciej Stuhra - kręcono przez blisko tydzień w takich miejscach, jak rynek, place Wolności i Daszyńskiego, Wzgórze Uniwersyteckie czy rejon Młynówki. Zobacz galerię (25 zdjęć) Do tego wykonano szereg ogólnych ujęć z Opola wykorzystywanych jako przebitki pomiędzy scenami. Serial "Szadź". Opole będzie obecne także w drugim sezonie? Ratuszowi zależało na ulokowaniu akcji serialu w Opolu, by pokazać szerszej widowni co bardziej urokliwe punkty miasta, aby dzięki temu Opole nie kojarzyło się wyłącznie z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki. - Jest szansa na to, aby Opole było miejscem akcji także w drugim sezonie serialu "Szadź" - przyznaje Łukasz Śmierciak. Naczelnik zaznacza, że rozmowy trwają i nie ma jeszcze wiążących decyzji w tej kwestii. Przyznaje jednak, że relacje Opola z ekipą produkcyjną ze strony TVN są dobre. Za ulokowanie Opola w pierwszym sezonie serialu "Szadź" ratusz zapłacił około 370 tys. zł. Obecne rozmowy dotyczą m.in. kwestii tego, ile miasto musiałoby wyłożyć tym razem. Wysokość tej kwoty pozostaje tajemnicą, ale prawie na pewno nie byłoby to mniej, niż poprzednio. Elementem rozmów jest też kwestia tego, jak Opole byłoby prezentowane. Serial "Szadź". Tak wyglądała realizacja zdjęć w Opolu Wideo