Jak w tym roku będzie wyglądała opolska pielgrzymka na Jasną Górę?

Każdy dzień pielgrzymki zostanie podzielony na dwa etapy po ok. 15 kilometrów. I taki odcinek drogi przejdzie ok. 20-30 pątników (w zależności od tego, na jaką liczbę pozwoli prawo), zachowując odstępy i - jeśli będzie taki wymóg - w maseczkach.

- Nie ma w tym pielgrzymowaniu noclegów, korzystania z łazienek, dożywiania - dodaje ks. przewodnik. - Wszystko po to, by do minimum zmniejszyć ryzyko. Ze względu na epidemię iść w pielgrzymce mogą jedynie osoby pełnoletnie do 65. roku życia.

Zapisy rozpoczną się w czerwcu u przewodników. Wtedy zostaną podane kontakty do nich. Każdy z pielgrzymów będzie zobowiązany przy zapisie potwierdzić na piśmie, że jest zdrowy i nie miał kontaktu z osobami zakażonymi.