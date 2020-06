Jak zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego Opola? 6 milionów na działania zgłoszone przez mieszkańców

- Siódma edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami. Było sporo wątpliwości, czy po epidemii takie budżety organizować. Doceniając aktywność obywatelską, widząc, jak wiele osób angażuje się w realizowane projekty uznaliśmy, że instrument, który zachęca, by być aktywnym jest bardzo potrzebny - mówił prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. - Do dyspozycji mieszkańców będzie największa w historii kwota, prawie 6 mln złotych. Ogromną rolę w budżecie obywatelskim pełnią od niedawna Rady Dzielnic. Chcemy to zachować. Wracają do budżetu obywatelskiego projekty oświatowe.

Harmonogram VII edycji Budżetu Obywatelskiego przedstawia się następująco:

zgłaszanie projektów: 30 czerwca – 22 lipca;

ocena projektów: 23 lipca – 16 września;

odwołania: 17 września -25 września;

publikacja listy projektów: 3 – 8 października;

głosowanie: 13 – 27 października.

Pula pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wynosi 5.950.000 zł, w tym milion złotych na projekty ogólnomiejskie i 4 miliony 950 tysięcy na projekty dzielnicowe.