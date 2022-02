Jak zrobić nutellę? Zobacz zdrowe odpowiedniki popularnego kremu

Domowa nutella – przepis

Składniki:

200 g orzechów laskowych

40 ml mleka 3,2%

30 g cukru brązowego lub muscovado

40 g kakao bez cukru

3 g soli

Przygotowanie:

1. Piekarnik należy rozgrzać do 200°C.

2. Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia trzeba umieścić rozłupane orzechy laskowe. Następnie należy podpiekać je przez około 7-8 minut.

3. Uprażone orzechy laskowe trzeba umieścić je na ściereczce i poczekać aż ostygną. Następnie trzeba silnie potrząsać zawiniętymi w materiale orzechami, aby pozbawić je brązowej skórki.

4. Orzechy umieść w robocie kuchennym z metalową końcówką z literą S. Należy mielić orzechy na wysokich obrotach, aż powstanie kremowa konsystencja.

5. Następnie trzeba dodać cukier, kakao, sól i połowę mleka.

6. Następnie znów włącz robota kuchennego do mieszania składników.

7. Na koniec należy dodać pozostałe mleko.

8. Gotowy krem należy przełożyć do słoika i zjeść w ciągu tygodnia.